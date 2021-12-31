У Європарламенті закликали до участі ЄС у переговорах з РФ щодо гарантій безпеки

Глава найбільшої у Європарламенті групи Європейської народної партії Манфред Вебер вважає, що ЄС має бути залучений в переговори щодо так званих "гарантій безпеки" для Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"ЄС повинен сісти за стіл переговорів як одна з найбільш зацікавлених сторін у дискусіях про майбутню архітектуру безпеки Європи", - сказав Вебер.

Для цього, за його словами, необхідна "єдність держав ЄС і настільки ж емансипація ЄС з точки зору зовнішньої політики та політики безпеки".

"Ми не повинні бути молителями, ми повинні бути фактором влади", — сказав Вебер. Однак це спрацює лише в тому випадку, якщо всі країни ЄС мають до цього волю і якщо є єдність.

Вебер оцінив як важливий крок вперед те, що нитка переговорів між західним співтовариством держав і російським керівництвом знову активізована.

"Здебільшого неприйнятні вимоги з боку Кремля не є основою для обговорення", – підкреслив європейський політик.

Скоріше, має бути "обговорення на рівних умовах, яке поважає інтереси та суверенітет усіх держав".

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.