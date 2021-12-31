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Косово оголосило персоною нон грата російського співробітника місії ООН

П'ятниця, 31 грудня 2021, 16:33

Влада Косова оголосила персоною нон грата російського співробітника Місії ООН у Косові та Метохії (МООНК, UNMIK).

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Доніка Гервалла.

"За пропозицією прем'єра Косова Альбіна Курті сьогодні я ухвалила рішення про оголошення персоною нон грата російського співробітника UNMIK у Косові через його шкідливу діяльність, яка порушує національну безпеку", - написала Гервалла.

Вона заявила, що влада Косова "як і раніше віддана боротьбі зі згубним впливом Російської Федерації та її супутників у регіоні, які прагнуть підірвати досягнення Косова та наших партнерів, насамперед США, НАТО та ЄС".

"Республіка Косово продовжуватиме ще тісніше співпрацювати зі своїми міжнародними союзниками, особливо з американцями, європейцями та НАТО, щоб завадити будь-яким дестабілізуючим зусиллям Російської Федерації в нашому регіоні. Рішучість і шлях Республіки Косово до членства в НАТО, ЄС, а потім і ООН необоротні", - додала Гервалла.

Нагадаємо, у жовтні президент Косова Вьоса Османі оголосила персоною нон грата двох російських дипломатів із посольства Росії у Сербії у Приштіні.

Теми: КосовоРосіяООНміжнародні відносинидипломатичні відносини
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