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Байден — про вимоги Росії: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

Субота, 4 грудня 2021, 04:59
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

У відповідь на вимоги Росії президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній" – після того, як російський президент Володимир Путін  заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

Джерело: Байден, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх  "червоних ліній".

Що передувало:

  • Днями раніше Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. Путін уникнув згадок конкретних країн, але його слова вочевидь стосуються передусім України та Грузії.
  • Путін  заявив, що Росія "буде змушена створити щось подібне у відповідь на загрозу", якщо інфраструктура НАТО і надалі розширюватиметься.

Нагадаємо: 7 грудня Байден і Путін можуть зустрітися у форматі відеоконференції.

Теми: СШАРосіяБайден


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