Байден — про вимоги Росії: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

У відповідь на вимоги Росії президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній" – після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

Джерело: Байден, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх "червоних ліній".

Що передувало:

Днями раніше Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. Путін уникнув згадок конкретних країн, але його слова вочевидь стосуються передусім України та Грузії.

Путін заявив, що Росія "буде змушена створити щось подібне у відповідь на загрозу", якщо інфраструктура НАТО і надалі розширюватиметься.

Нагадаємо: 7 грудня Байден і Путін можуть зустрітися у форматі відеоконференції.