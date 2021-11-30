Путін прокоментував дані про війська РФ на кордоні з Україною

Президент Росії Володимир Путін витіювато прокоментував повідомлення про російські війська на кордоні з Україною.

Джерело: Путін на інвестиційному форумі "Россия зовет!", цитує російське видання РИА "Новости", роійський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Дивіться, про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року... Але, як бачите, цього не сталося".

Справа не в тому, щоби вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А річ у тому, щоб налагодити відносини: зі створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у сфері безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. Ось якщо ми щиро до цього прагнутимемо, то жодних загроз ніхто не відчуватиме".

Деталі: Путін також заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

Він зауважив, що "Росія буде змушена створити щось подібне у відповідь на таку загрозу, якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура (НАТО)".

За словами президента РФ, незважаючи на попередження та прохання Росії, інфраструктура НАТО підійшла до її кордонів. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії. У відповідь на це, мовляв, РФ "вимушена розпочати розробку гіперзвукової зброї".

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