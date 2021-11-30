Путін прокоментував дані про війська РФ на кордоні з Україною
Президент Росії Володимир Путін витіювато прокоментував повідомлення про російські війська на кордоні з Україною.
Джерело: Путін на інвестиційному форумі "Россия зовет!", цитує російське видання РИА "Новости", роійський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Дивіться, про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року... Але, як бачите, цього не сталося".
Справа не в тому, щоби вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А річ у тому, щоб налагодити відносини: зі створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у сфері безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. Ось якщо ми щиро до цього прагнутимемо, то жодних загроз ніхто не відчуватиме".
Деталі: Путін також заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.
Він зауважив, що "Росія буде змушена створити щось подібне у відповідь на таку загрозу, якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура (НАТО)".
За словами президента РФ, незважаючи на попередження та прохання Росії, інфраструктура НАТО підійшла до її кордонів. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії. У відповідь на це, мовляв, РФ "вимушена розпочати розробку гіперзвукової зброї".
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів.
- 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
- 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
- У російській раді безпеки відповіли, що всі звинувачення на адресу Росії в підготовці до наступу використовують як прикриття для майбутньої української збройного наступ. Цю ж тезу наступного дня повторив речник Кремля Дмитро Пєсков.