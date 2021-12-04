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Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Субота, 4 грудня 2021, 16:49
Літак "Аерофлоту", фото AFP/Getty Images

За даними низки російських медіа, лайнер Airbus, який летів у Москву, ледве зміг уникнути зіткнення з військовим літаком США. Інцидент стався над Чорним морем поблизу окупованого Криму.

Джерело: Інтерфакс, РИА Новости з посиланням на Росавіацію, "Свободная пресса" з посиланням на дані Flightradar24

Деталі: За даними Інтерфаксу, цивільний літак змушений був змінити курс над Чорним морем, "аби уникнути небезпечного зближення з іноземним літаком-розвідником".

РИА Новости повідомляє, що інцидент стався у п'ятницю вранці.

При цьому в Росавіації сказали, що не коментуватимуть повідомлення про зміну пасажирським лайнером курсу над Чорним морем через ризик зближення з літаком-розвідником США.

Також російська сторона не називає авіакомпанію, якій належить цей рейс. Російські ЗМІ самі з'ясували, що у цей час у небі знаходився борт "Аерофлоту", який летів до Москви з Ізраїлю.

Дослівно РИА Новости: "Американський літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint змусив змінити курс цивільний борт Airbus A330, що летів над Чорним морем з Тель-Авіва у Москву.

За інформацією порталів Flightradar24 і Radarbox, що відстежують польоти, інцидент стався напередодні близько 10:00 за московським часом, приблизно в 42-44 градусах північної широти і 37-39 градусах східної довготи.

За наявними даними, цивільний лайнер був змушений скинути висоту".

Теми: авіаКримРосіяокупація


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