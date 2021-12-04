Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Субота, 4 грудня 2021, 15:49
Борт Аерофлоту ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ
Літак "Аерофлоту", фото AFP/Getty Images

За даними низки російських медіа, лайнер Airbus, який летів у Москву, ледве зміг уникнути зіткнення з військовим літаком США. Інцидент стався над Чорним морем поблизу окупованого Криму.

Джерело: Інтерфакс, РИА Новости з посиланням на Росавіацію, "Свободная пресса" з посиланням на дані Flightradar24

Деталі: За даними Інтерфаксу, цивільний літак змушений був змінити курс над Чорним морем, "аби уникнути небезпечного зближення з іноземним літаком-розвідником".

РИА Новости повідомляє, що інцидент стався у п'ятницю вранці.

При цьому в Росавіації сказали, що не коментуватимуть повідомлення про зміну пасажирським лайнером курсу над Чорним морем через ризик зближення з літаком-розвідником США.

Також російська сторона не називає авіакомпанію, якій належить цей рейс. Російські ЗМІ самі з'ясували, що у цей час у небі знаходився борт "Аерофлоту", який летів до Москви з Ізраїлю.

Дослівно РИА Новости: "Американський літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint змусив змінити курс цивільний борт Airbus A330, що летів над Чорним морем з Тель-Авіва у Москву.

За інформацією порталів Flightradar24 і Radarbox, що відстежують польоти, інцидент стався напередодні близько 10:00 за московським часом, приблизно в 42-44 градусах північної широти і 37-39 градусах східної довготи.

За наявними даними, цивільний лайнер був змушений скинути висоту".

Теми: авіаКримРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
авіа
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
США можуть розблокувати продаж F-16 Туреччині наступного тижня
Повітряні сили знищили 26 "Шахедів" і російський вертоліт
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: