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Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Субота, 4 грудня 2021, 18:38
Мі-8, фото mil.in.ua

На кордоні з Республікою Білорусь українські бійці проводять навчання з використанням авіації та безпілотників, водночас ніякого порушення держкордону вони не здійснювали.

Джерело: помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Українській правді

Деталі:  Мінськ заявив, що 4 грудня українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі. Цю інформацію у суботу ввечері поширило підконтрольне білоруській владі видання БЕЛТА, що у свою чергу послалося на заяву Держприкордонкомітету країни.

Українські прикордонники спростували ці заяви.

Демченко нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся", в рамках якої застосовується авіація та безпілотники, але наголосив, що факту перетину кордону з Білоруссю не було.

Пряма мова Демченка: "В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності".

Валентина Романенко, Світлана Кізілова, УП
Теми: кордонБілорусь


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