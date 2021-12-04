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Білорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Субота, 4 грудня 2021, 17:39
Лукашенко з силовиками, фото president.gov.by

Мінськ заявив, що у суботу, 4 грудня, українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет РБ

Дослівно: "Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України".

Деталі: За версією білоруських прикордонників, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

 
Скрін з відео Держприкордонкомітету Білорусі

При цьому в повідомленні зазначається, що за даним інцидентом "поінформовано українську сторону".

Держприкордонкомітет РБ також виклав відео, на якому зафіксований проліт гелікоптера.

Реакція України: помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Українській правді заявив, що заява Держприкордонкомітету Білорусі не відповідає дійсності.

Він нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спеціальна прикордонна операція "Полісся", в рамках якої застосовується авіація та безпілотники, але наголосив, що факту перетину кордону з Білоруссю не було.

Пряма мова: "В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності".

Нагадаємо:

  • Україна проводить на кордоні з Білоруссю військові навчання – силовики відпрацьовують реакцію на можливу спробу прориву українського кордону.

Теми: БілоруськордонУкраїна


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