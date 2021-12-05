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Білий дім підтвердив: 7 грудня Байден обговорюватиме з Путіним Україну

Неділя, 5 грудня 2021, 00:33
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Білий дім підтвердив, що 7 грудня між президентом США Джо Байденом  і Росії Володимиром Путіним відбудеться розмова по відеодзвінку, яка зокрема стосуватиметься військової діяльності РФ на кордоні України.

Джерело: заява речниці Білого дому Джен Псакі

Дослівно: "Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання.

Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України".

Що передувало:  Раніше Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, і наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".

Теми: СШАРосіяПутінБайден


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