Білий дім підтвердив: 7 грудня Байден обговорюватиме з Путіним Україну

Білий дім підтвердив, що 7 грудня між президентом США Джо Байденом і Росії Володимиром Путіним відбудеться розмова по відеодзвінку, яка зокрема стосуватиметься військової діяльності РФ на кордоні України.

Джерело: заява речниці Білого дому Джен Псакі

Дослівно: "Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання.

Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України".

Що передувало: Раніше Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, і наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".