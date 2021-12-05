Франція — у трійці країн-лідерів за поширеністю COVID-19

За добу 3 грудня у світі виявили 526 665 нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 56 742 зараження, у Франції - 51 624, в Німеччині – 46 379.

Крім того, в Британії – 42 848 випадків, а в Росії – 32 974.

Україна з 13 206 хворими на 14 місці у світі між В’єтнамом та Словаччиною. У Європі Україна на 10 місці.

5 651 людина у світі померла від вірусу за добу. За цим показником (436 смертей) Україна четверта у світі і третя в Європі.

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