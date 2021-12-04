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Кількість смертей від Covid в Україні трохи знизилася: 436 за добу

Субота, 4 грудня 2021, 07:20
Кількість смертей від Covid в Україні трохи знизилася: 436 за добу
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 3 грудня в Україні зафіксовано 13 206 нових випадків Covid, померло 436 хворих, одужало – 22 765 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 2 764 особи.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві (1588). Найбільше летальних – на Дніпропетровщині (58) та Одещині (41).

Серед нових хворих – 1196 дітей і 200 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні виявили 3 490 855 випадків коронавірусу, померло 88 002 хворих, одужало 3 041 385 осіб, проведено 16 051 772 ПЛР-тестувань.

Разом з тим, за минулу добу 216 129 людей вакциновано проти Covid. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062  людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

Що передувало: За добу 2 грудня в Україні виявили 13 777 хворих на Covid-19, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 992 особи, померли 509 осіб, одужали 22 893 особи. 

1 грудня в Україні зафіксували 13 531 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 525 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 003 особи, одужали 23 535 осіб.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинація
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