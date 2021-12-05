Через виверження вулкана в Індонезії загинули 13 людей

В результаті виверження вулкана Семеру в Індонезії загинуло щонайменше 13 людей.

Джерело: офіційний представник агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих (BNPB) Індонезії Абдул Мухарі, якого цитує Reuters

Деталі: Крім того, 98 людей отримали поранення, у тому числі дві вагітні жінки. Як повідомляється, 41 особа отримала опіки. Щонайменше 35 людей госпіталізували.

902 особи евакуювали.

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