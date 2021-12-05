Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через виверження вулкана в Індонезії загинули 13 людей

Неділя, 5 грудня 2021, 06:42
JUNI KRISWANTO/AFP via Getty Images

В результаті виверження вулкана Семеру в Індонезії загинуло щонайменше 13 людей.

Джерело: офіційний представник  агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих (BNPB) Індонезії Абдул Мухарі, якого цитує Reuters

Деталі: Крім того, 98 людей отримали поранення, у тому числі дві вагітні жінки. Як повідомляється,  41 особа отримала опіки. Щонайменше 35 людей госпіталізували.

902 особи евакуювали.

Нагадаємо:

  • Індонезія знаходиться між "Тихоокеанським вогненним кільцем", зоною з високою сейсмічною активністю, де зустрічаються різні плити земної кори та створюють велику кількість землетрусів та вивержень вулканів.
  • Семеру - досить активний вулкан, який регулярно викидає попіл на висоту до 4 300 метрів. 4 грудня Семеру вивергнувся вдруге за останні місяці.

Теми: Індонезіястихійне лихо


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну

Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації

Новини 8 грудня: результати розмови Байдена та Путіна, підтримка Хорватії

Росія не дозволила Гаазі допитувати російського офіцера у справі MH17

Путін розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО

Усі новини...
Індонезія
В Індонезії вивергнувся вулкан
В Індонезії у річці потонули 11 школярів
В Індонезії вбили лідера терористичної мережі, пов’язаної з ІДІЛ
Останні новини
02:45
Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі
01:48
Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”
00:49
В Індії розбився гелікоптер, серед загиблих міністр оборони
23:58
"Динамо" завершує Лігу Чемпіонів поразкою в Португалії
23:37
Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій
23:13
У Швейцарії обрали президента на 2022 рік
22:44
Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну
22:10
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
21:55
Новини економіки: Коломойський та "1+1", кінець пандемії
21:42
Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації
Усі новини...