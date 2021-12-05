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Через виверження вулкана в Індонезії загинули 13 людей

Неділя, 5 грудня 2021, 05:42
Через виверження вулкана в Індонезії загинули 13 людей
JUNI KRISWANTO/AFP via Getty Images

В результаті виверження вулкана Семеру в Індонезії загинуло щонайменше 13 людей.

Джерело: офіційний представник  агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих (BNPB) Індонезії Абдул Мухарі, якого цитує Reuters

Деталі: Крім того, 98 людей отримали поранення, у тому числі дві вагітні жінки. Як повідомляється,  41 особа отримала опіки. Щонайменше 35 людей госпіталізували.

902 особи евакуювали.

Нагадаємо:

  • Індонезія знаходиться між "Тихоокеанським вогненним кільцем", зоною з високою сейсмічною активністю, де зустрічаються різні плити земної кори та створюють велику кількість землетрусів та вивержень вулканів.
  • Семеру - досить активний вулкан, який регулярно викидає попіл на висоту до 4 300 метрів. 4 грудня Семеру вивергнувся вдруге за останні місяці.

"Українська правда" в Threads

Теми: Індонезіястихійне лихо
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