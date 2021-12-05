Через виверження вулкана в Індонезії загинули 13 людей
Неділя, 5 грудня 2021, 05:42
В результаті виверження вулкана Семеру в Індонезії загинуло щонайменше 13 людей.
Джерело: офіційний представник агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих (BNPB) Індонезії Абдул Мухарі, якого цитує Reuters
Деталі: Крім того, 98 людей отримали поранення, у тому числі дві вагітні жінки. Як повідомляється, 41 особа отримала опіки. Щонайменше 35 людей госпіталізували.
902 особи евакуювали.
Нагадаємо:
- Індонезія знаходиться між "Тихоокеанським вогненним кільцем", зоною з високою сейсмічною активністю, де зустрічаються різні плити земної кори та створюють велику кількість землетрусів та вивержень вулканів.
- Семеру - досить активний вулкан, який регулярно викидає попіл на висоту до 4 300 метрів. 4 грудня Семеру вивергнувся вдруге за останні місяці.