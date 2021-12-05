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Ковід: в Україні менше 7 тисяч нових заражень за день, 278 людей померли

Неділя, 5 грудня 2021, 07:20
Ковід: в Україні менше 7 тисяч нових заражень за день, 278 людей померли
Інфографіка МОЗ

За добу 4 грудня в Україні виявили 6,6 тис. нових випадків Covid, хвороба забрала життя 278 заражених.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 6 622 нових хворих 690 дітей, заразилися також 68 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 2 926 осіб, летальних випадків – 278. Одужали 9 274 людини.

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 88 280 людей.

 

Нагадаємо:

  • 3 грудня в Україні було зафіксовано 13 206 нових випадків Covid, померло 436 хворих, одужало – 22 765 осіб.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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