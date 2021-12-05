Лавров заявив, що НАТО та ЄС "загрожують Росії" – Bloomberg

Між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим у Стокгольмі відбулася напружена суперечка під час обговорення України.

Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела

Деталі: За словами людей, знайомих із ходом обговорення, Блінкен та Лавров "гаряче обмінялися думками" на тему України. Суперечка відбулася 1 грудня під час неформальної вечері, на якій були присутні члени Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Під час заходу Лавров заявив, що події в Україні у 2014 році є з погляду Росії "державним переворотом". При цьому російський дипломат звинуватив НАТО та Євросоюз у тому, що вони "пригнічують інакодумство та загрожують Росії".

Нагадаємо:

2 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав відвести війська від кордонів України.

Раніше Лавров заявив, що Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який, за заявами Москви, зупинить подальше розширення НАТО на схід.

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