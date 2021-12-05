Лавров заявив, що НАТО та ЄС "загрожують Росії" – Bloomberg
Між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим у Стокгольмі відбулася напружена суперечка під час обговорення України.
Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела
Деталі: За словами людей, знайомих із ходом обговорення, Блінкен та Лавров "гаряче обмінялися думками" на тему України. Суперечка відбулася 1 грудня під час неформальної вечері, на якій були присутні члени Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.
Під час заходу Лавров заявив, що події в Україні у 2014 році є з погляду Росії "державним переворотом". При цьому російський дипломат звинуватив НАТО та Євросоюз у тому, що вони "пригнічують інакодумство та загрожують Росії".
Нагадаємо:
- 2 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав відвести війська від кордонів України.
- Раніше Лавров заявив, що Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який, за заявами Москви, зупинить подальше розширення НАТО на схід.
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