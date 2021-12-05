Один із постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС помер

Один з чотирьох постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС, що сталася 28 листопада, помер у реанімації.

Джерело: ДТЕК Бурштинська ТЕС

Деталі: Зазначається, що 28 листопада через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру.

У Бурштинській ТЕС запевнили, що адміністрація станції повністю забезпечувала потерпілого медикаментами, надавала все необхідне і була на зв'язку з рідними та медиками. Після смерті працівника його рідні отримають всю необхідну допомогу від станції, йдеться в повідомленні.

Стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає, повідомили в ТЕС.

Що передувало: 28 листопада на Бурштинській ТЕС сталася аварія, внаслідок якої ушпиталили чотирьох працівників із сильними опіками.