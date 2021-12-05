Резніков хоче розмістити інструкторів з Канади, США та Британії біля лінії фронту

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію направити в Україну військових інструкторів та розмістити їх на позиціях поблизу лінії фронту.

Джерело: Резніков в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail

Деталі: Міністр зазначив, що Україні потрібна "швидка відповідь" з боку союзників, яка б допомогла вирішити проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів радіоелектронного придушення.

Але не менш важливим, за його словами, було б розміщення канадських, американських і британських військових на позиціях поблизу лінії фронту.

"У вас (у Канади – ред.) є навчальна програма в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 [військових] інструкторів відправте 500 інструкторів", - сказав він, маючи на увазі канадську навчальну місію з 200 військових, яка базується у Яворові на Заході України.

За словами Резнікова, ці військові мають бути розміщені у тих місцях, де Росія може їх бачити.

Пряма мова: "Було б добре, якби канадські інструктори... були розміщені у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїному".

"Разом із представниками Сполученого Королівства, США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями повинні майоріти три прапори – прапор Канади, прапор США та прапор Великобританії. Те, що ви тут, було б також добрим знаком для росіян".

Більше деталей: Він вважає, що Канада, США та Великобританія мають спільно та оперативно надати військову підтримку Україні у її протистоянні з Росією, попередивши, що кроки щодо стримування вторгнення президента Росії Володимира Путіна необхідні зараз, бо "пізніше буде надто пізно".

Рєзніков зазначив, що бачить розкол серед країн НАТО в тому, як далеко можна зайти у підтримці України. За його словами, Канада, США та Великобританія були більш схильні кинути виклик агресивній поведінці Путіна, тоді як такі країни, як Німеччина та Франція, вагалися, бо були стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією.

"На жаль, Німеччина та Франція дуже прагматичні. Вони хочуть дружити з росіянами. Вони ведуть із ними справи", - сказав він, маючи на увазі трубопровід "Північний потік – 2".

Міністр закликав "англосаксонських союзників" діяти поза Організацією Північноатлантичного договору, якщо це необхідно, щодо надання озброєнь та іншої підтримки українським військовим.

За словами Резнікова, військова підтримка має здійснюватися одночасно з новими економічними санкціями, спрямованими проти особистих активів Путіна та його найближчого оточення.

Видання зазначає, що публічне прохання Резнікова до Канади, США та Великобританії про підтримку України поза НАТО надійшло через два дні після його зустрічі віч-на-віч з начальником генерального штабу Канади генералом Уейном Ейром, який відвідав Київ цього тижня. Резніков повідомив, що у п'ятницю в нього також була телефонна розмова з міністром оборони Анітою Ананд, а також нещодавні бесіди з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Разом з тим, у четвер перед зустріччю з Резніковим, генерал Ейр сказав The Globe, що він стурбований тим, що будь-яка нова канадська чи західна військова підтримка України може спровокувати, а не стримати Путіна.