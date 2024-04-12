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Рєзніков став директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 20:26
Рєзніков став директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього
Олексій Рїзніков. Фото - Getty Images

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього.

Джерело: співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі у Facebook

Деталі: Ліскі опублікував спільну фотографію з Резніковим. На фото також присутній ще один співзасновник Безпекових та оборонних програм – Анатолій Амелін.

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Пряма мова Ліскі: "Зараз це найактуальніший напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо ваших ідей, думок і співпраці. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії".

Що було раніше: 5 вересня 2023 року Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

У січні стало відомо, що Резніков поновив своє право займатись адвокатською діяльністю.

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Теми: Резніков
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