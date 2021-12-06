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Через виверження вулкану в Індонезії загинули щонайменше 14 осіб

Понеділок, 6 грудня 2021, 03:48
Через виверження вулкану в Індонезії загинули щонайменше 14 осіб

Рятувальники в Індонезії вели пошукові роботи у селах, покритих гарячим попелом у неділю після того, як через виверження вулкану Семеру загинуло щонайменше 14 людей і десятки отримали травми.

Джерело: AFP, News24

Деталі: Виверження вулкану на найбільшій горі острова Ява застало місцевих жителів зненацька в суботу, змусивши тисячі людей втекти, а сотні сімей були змушені знайти прихисток у імпровізованих притулках.

Щонайменше 11 сіл району Лумаджанг на Східній Яві були покриті вулканічним попелом, а будинки і транспортні засоби затопила лава, знищивши худобу.

Крім того, для 1 300 евакуйованих осіб притулком стали мечеті, школи, ратуші.

"Кількість виявлених жертв становить 14 осіб", - сказав на пресконференції в неділю речник Національного агентства зі зменшення наслідків стихійних лих Абдул Мухарі.

Також постраждали щонайменше 56 людей, у тому числі дві вагітні жінки. Більшість із постраждалих отримали серйозні опіки.

За словами Мухарі, поблизу виверження було врятовано близько 10 людей, які потрапили в пастки.

Геологічне агентство країни повідомило, що в найближчі три дні очікується дощ, який може ще більше завадити рятувальним роботам.

Також існує ризик, що дощ призведе до утворення нової лави.

Що передувало: Жителі індонезійського острова Ява змушені були тікати від величезної хмари попелу від вулкану, який вивергнувся вже вдруге за останні місяці.

"Українська правда" в Threads

Теми: Індонезіястихійне лихо
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