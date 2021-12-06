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Біля Новоселівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів

Понеділок, 6 грудня 2021, 07:12
фото: штаб ООС

За добу 5 грудня з боку російських найманців зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Що передувало: Доба 4 грудня на Донбасі також минула без порушень режиму припинення вогню з боку ворога та без втрат серед українських військовослужбовців.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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