Біля Новоселівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
Понеділок, 6 грудня 2021, 07:12
За добу 5 грудня з боку російських найманців зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли".
Деталі: В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Що передувало: Доба 4 грудня на Донбасі також минула без порушень режиму припинення вогню з боку ворога та без втрат серед українських військовослужбовців.
Українська правда