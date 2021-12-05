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Доба на Донбасі минула без порушень — штаб

Неділя, 5 грудня 2021, 06:40
Доба на Донбасі минула без порушень — штаб
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Доба 4 грудня на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку ворога та  без втрат серед українських військовослужбовців.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Також, як зазначається, втрат не зафіксовано станом на 7 ранку 5 грудня.

Нагадаємо: 3 грудня на Донбасі було шість порушень режиму припинення вогню, три з них -   з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовослужбовець дістав поранення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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