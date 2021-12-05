Доба на Донбасі минула без порушень — штаб

Доба 4 грудня на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку ворога та без втрат серед українських військовослужбовців.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Також, як зазначається, втрат не зафіксовано станом на 7 ранку 5 грудня.

Нагадаємо: 3 грудня на Донбасі було шість порушень режиму припинення вогню, три з них - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовослужбовець дістав поранення.