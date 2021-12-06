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Вперше за два місяці в Україні виявили менше 4,5 тисяч випадків Covid 

Понеділок, 6 грудня 2021, 08:19
Дашборд УП

У неділю 5 грудня в Україні зафіксували 4 478 випадків інфікування коронавірусом і 239 летальних випадків від Covid-19, госпіталізували 1 660 осіб, одужали 9 082 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Це вперше за понад два місяці добовий приріст хворих склав менше 4,5 тисяч випадків: 4 жовтня (за добу 3 жовтня) було 4 821 випадок, а менше 4 тисяч фіксували ще в вересні. 

Серед нових хворих 429 дітей і 52 медпрацівники.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 501 955 осіб, із них 3 059 741 особа одужала, а 88 519 осіб померли.

Нагадаємо: Минулої доби Україна була другою у світі за добовою смертністю від Covid після Росії, хоча 15-ю в світі за добовим приростом хворих.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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