Вперше за два місяці в Україні виявили менше 4,5 тисяч випадків Covid
Понеділок, 6 грудня 2021, 07:19
У неділю 5 грудня в Україні зафіксували 4 478 випадків інфікування коронавірусом і 239 летальних випадків від Covid-19, госпіталізували 1 660 осіб, одужали 9 082 особи.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Це вперше за понад два місяці добовий приріст хворих склав менше 4,5 тисяч випадків: 4 жовтня (за добу 3 жовтня) було 4 821 випадок, а менше 4 тисяч фіксували ще в вересні.
Серед нових хворих 429 дітей і 52 медпрацівники.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 501 955 осіб, із них 3 059 741 особа одужала, а 88 519 осіб померли.
Нагадаємо: Минулої доби Україна була другою у світі за добовою смертністю від Covid після Росії, хоча 15-ю в світі за добовим приростом хворих.