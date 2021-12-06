Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вперше за два місяці в Україні виявили менше 4,5 тисяч випадків Covid 

Понеділок, 6 грудня 2021, 07:19
Вперше за два місяці в Україні виявили менше 4,5 тисяч випадків Covid 
Дашборд УП

У неділю 5 грудня в Україні зафіксували 4 478 випадків інфікування коронавірусом і 239 летальних випадків від Covid-19, госпіталізували 1 660 осіб, одужали 9 082 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Це вперше за понад два місяці добовий приріст хворих склав менше 4,5 тисяч випадків: 4 жовтня (за добу 3 жовтня) було 4 821 випадок, а менше 4 тисяч фіксували ще в вересні. 

Серед нових хворих 429 дітей і 52 медпрацівники.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 501 955 осіб, із них 3 059 741 особа одужала, а 88 519 осіб померли.

Нагадаємо: Минулої доби Україна була другою у світі за добовою смертністю від Covid після Росії, хоча 15-ю в світі за добовим приростом хворих.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Covid-2019
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: