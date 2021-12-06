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Україна – знову 2-га у світі за добовою смертністю від Covid після Росії

Понеділок, 6 грудня 2021, 06:42
фото: Ельдар Сарахман, УП

4 грудня у світі діагностували понад 424 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (1 206), Україні (278), Мексиці (251).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Британії, Франції та Німеччині.

Зокрема, у Британії зафіксували майже 44 тисячі, у Франції – понад 42 тисяч і в Німеччині – майже 36 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Росія. Україна – на 15 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (1 206), Україні (278), Мексиці (251).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Греція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 239 757 035 осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 270 933 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: 27 листопада Україна вже була 2-ю у світі після Росії за добовою смертністю від коронавірусу.

За добу 4 грудня в Україні виявили 6,6 тис. нових випадків Covid, хвороба забрала життя 278 заражених.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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