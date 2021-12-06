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Карантин став жорсткішим для невакцинованих людей

Понеділок, 6 грудня 2021, 09:25
Фото Мінфицифри – thedigital.gov.ua

Із 6 грудня карантинні правила стали жорсткішими в Україні: відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, торгові центри, готелі, кав’ярні й ресторани можна лише з сертифікатом про вакцинацію проти Covid-19, довідкою про одужання або негативним тестом.    

Джерело: рішення Кабінету міністрів від 24 листопада, МОЗ

Деталі: Ці правила діють і в жовтих, і в червоних зонах епідемічної небезпеки.

У червоній зоні діє лише "зелений" сертифікат про повну вакцинацію терміном дії в рік, у жовтій зоні можна користуватися і "жовтим" сертифікатом про перше щеплення, який тепер діє 30 днів.

Довідка про одужання дійсна 105 днів. ПЛР-тест чи експрес-тест діють 72 години (три доби).

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19, не мають негативного тесту чи довідки про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не можуть:

  • брати участь у проведенні будь-яких масових заходів: культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших;
  • відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
  • користуватись послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування: барів, ресторанів, кафе тощо. 

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковими залишаються носіння маски і дотримання дистанції 1.5 метра. 

 

Бізнес має перевіряти у відвідувачів Covid-сертифікати, зчитуючи QR-код мобільним додатком "Дія". Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус Covid-сертифіката про вакцинацію: чинний /нечинний.

Без перевірки та зчитування Covid-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. 

 

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення і отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень. 

Вакциновані громадяни можуть згенерувати сертифікат про щеплення у мобільному застосунку "Дія" чи на однойменному порталі, а також отримати його у сімйеного лікаря.

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинепідеміяCovid-2019коронавірус


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