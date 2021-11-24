У жовтій зоні теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи

Кабінет міністрів робить жорсткішими обмеження у жовтій зоні епідемічної небезпеки, вимагаючи від працівників та клієнтів установ і закладів для продовження функціонування сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест, або ж довідку про одужання.

Джерело: пропозиція міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на засіданні Кабінету міністрів 24 листопада

Пряма мова Ляшка: "Зміни стосуються правил у жовтому рівні епідемічної небезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи та працювати без обмежень відповідного рівня, то нові правила не передбачають такої опціональності.

У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.

Це ж правило стосується і прийому відвідувачів: останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест".

Деталі: Також змінено термін дії жовтого сертифіката про проходження одного щеплення: він буде становити 30 днів, тоді як раніше він був чинним 120 днів.

Голова МОЗ наголосив, що "представники закладів мають не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код Covid-сертифікату".

Для зчитування достатньо додатку "Дія", спеціального обладнання не потрібно.

Без зчитування і перевірки чинності сертифіката він не вважається наданим та перевіреним.

Пряма мова Ляшка: "У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів власнику закладів при перевірці загрожуватиме від 34-х до 170-ти тисяч гривень".

Деталі: Раніше сертифікат про вакцинацію – зелений або жовтий – вимагався лише у червоній зоні епіднебезпеки.

МОЗ запропонував такі зміни, бо в Європі фіксуються нові спалахи Covid-19 – і Україні, попри покращення епідемічної ситуації потрібно "готуватися до можливого повторного зростання випадків Covid", пояснив Ляшко.

Зміни внесено до постанови Кабміну про карантин №1236 (від 9 грудня 2020 року).

Віктор Ляшко анонсував їх 17 листопада.

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