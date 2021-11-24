Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У жовтій зоні теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи

Середа, 24 листопада 2021, 13:56
Київрада, фото з сайту київської влади

Кабінет міністрів робить жорсткішими обмеження у жовтій зоні епідемічної небезпеки, вимагаючи від працівників та клієнтів установ і закладів для продовження функціонування сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест, або ж довідку про одужання. 

Джерело: пропозиція міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на засіданні Кабінету міністрів 24 листопада    

Пряма мова Ляшка: "Зміни стосуються правил у жовтому рівні епідемічної небезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи та працювати без обмежень відповідного рівня, то нові правила не передбачають такої опціональності. 

У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. 

Це ж правило стосується і прийому відвідувачів: останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест". 

Деталі: Також змінено термін дії жовтого сертифіката про проходження одного щеплення: він буде становити 30 днів, тоді як раніше він був чинним 120 днів.

Голова МОЗ наголосив, що "представники закладів мають не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код Covid-сертифікату".

Для зчитування достатньо додатку "Дія", спеціального обладнання не потрібно.

Без зчитування і перевірки чинності сертифіката він не вважається наданим та перевіреним. 

Пряма мова Ляшка: "У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів власнику закладів при перевірці загрожуватиме від 34-х до 170-ти тисяч гривень".

Деталі: Раніше сертифікат про вакцинацію – зелений або жовтий – вимагався лише у червоній зоні епіднебезпеки.  

МОЗ запропонував такі зміни, бо в Європі фіксуються нові спалахи Covid-19 – і Україні, попри покращення епідемічної ситуації потрібно "готуватися до можливого повторного зростання випадків Covid", пояснив Ляшко.  

Зміни внесено до постанови Кабміну про карантин №1236 (від 9 грудня 2020 року).

Віктор Ляшко анонсував їх 17 листопада.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Кабінет міністрівкарантинепідеміяCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ахметов відповів Зеленському: Зроблю усе, аби авторитаризму та цензури в Україні не було

відеоЗеленський підтвердив, що літав у Гуту з Єрмаком, але каже - "без циган і ведмедів"

Зеленський призначив суддями КС Грищук і Петришина – укази

"Наша армія забере за собою більше, але…": Зеленський про те, чому не буде наступу на Донбас

"Ти не маєш права шантажувати суспільство": Зеленський про Ахметова

відеоЗеленський – Бутусову: На вашій совісті смерті людей на Донбасі

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд розробив план боротьби з "олігархами" на 20 кроків: що в ньому
Кабмін може виділити 100 мільйонів компенсації авіакомпаніям за евакуаційні рейси у 2020 році
Кількість нових випадків Covid-19 в Україні зменшується – Кабмін
Останні новини
18:41
Зеленський розповів, якими реформами за 2,5 роки задоволений
18:32
Бутусов про сварку із Зеленським: Треба було встати і дати по морді
18:26
Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника
18:09
Президент анонсував програму енергоефективності у 100 мільярдів
18:03
"Ми зробимо так, як ви захочете": Лукашенко приїхав у табір мігрантів біля кордону з Польщею
17:52
Зеленський: Так бояться мого другого терміну, Гордон аж зі штанів вискакує… позорисько
17:52
Ахметов відповів Зеленському: Зроблю усе, аби авторитаризму та цензури в Україні не було
17:48
У BofA прогнозують хвилю електромобільних IPO на 100 мільярдів доларів до 2023 року
17:35
Опитування4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві
17:32
Український військовий загинув унаслідок обстрілів російських військ на Сході
Усі новини...