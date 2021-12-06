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Ляшко каже про покращення ситуації з Covid, але радить готуватися до нової хвилі

Понеділок, 6 грудня 2021, 11:04
Віктор Ляшко, фото МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії Covid-19.

Джерело: голова МОЗ на брифінгу 6 грудня  

Пряма мова: "В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%".

Деталі: Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася.  

Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.    

"Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби", – сказав голова МОЗ. 

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяЛяшко Віктор


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