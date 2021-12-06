Ляшко каже про покращення ситуації з Covid, але радить готуватися до нової хвилі
Понеділок, 6 грудня 2021, 10:04
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії Covid-19.
Джерело: голова МОЗ на брифінгу 6 грудня
Пряма мова: "В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%".
Деталі: Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася.
Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.
"Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби", – сказав голова МОЗ.
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Олена Рощенко, УП