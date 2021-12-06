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Дві області втратили всі підстави для "червоної зони"

Понеділок, 6 грудня 2021, 11:39
Дві області втратили всі підстави для червоної зони
Фото Дніпропетровської ОДА, adm.dp.gov.ua

Дніпропетровська область, яка тривалий час була антилідером за добовою кількістю хворих на Covid-19 та померлих від коронавірусу, а також Івано-Франківська область нормалізували всі епідемічні показники і вже можуть вийти з "червоної зони" незабаром.  

Джерело: індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки від МОЗ станом на ранок 6 грудня

Деталі: В останні дні листопада у Дніпропетровській області коефіцієнт виявлених випадків інфікування був перевищений, тож іще 2 грудня область мала підстави для перебування на червоному рівні епідемічної небезпеки.

В Івано-Франківській області тоді "зашкалював" рівень госпіталізацій.

Тепер же в цих областях усі основні індикатори в нормі. 

 

12 областей України ще зберігають деякі ознаки "червоної зони", що впливає на кількість карантинних обмежень.

"Червоний" рівень встановлюється у регіоні за наявності протягом 3 днів поспіль двох та більше ознак: завантаженість ліжок із киснем, – більш як 65%; кількість тестувань протягом 7 днів – менше 300 на 100 тисяч населення; кількість госпіталізованих – більш як 20%; рівень зростання загальної кількості госпіталізованих за 7 днів у порівнянні з попереднім тижнем – більш як 50%.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміяДніпропетровська областьІвано-Франківська областькарантинCovid-2019
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