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13 областей і Київ втрачають ознаки "червоної" зони

Четвер, 2 грудня 2021, 09:17
13 областей і Київ втрачають ознаки червоної зони
Фото pixabay.com

5 областей та Київ уже втратили усі ознаки "червоної" зони епіднебезпеки, ще 8 областей почали втрачати ознаки "червоної" зони.

Джерело: МОЗ

Деталі: Станом на 2 грудня в червоній зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 18 областей.

Водночас Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області уже три дні поспіль не мають перевищених показників ні коефіцієнта виявлених нових випадків, ні рівня госпіталізацій, ні заповненості ліжок з киснем.

А Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Хмельницька та Черкаська – почали втрачати ознаки "червоної" зони – у них по кілька днів поспіль знижуються показники коефіцієнта виявлених нових випадків або рівня госпіталізацій.

 
Інфографіка моз

Станом на 2 грудня у жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для covid-хворих.

Наразі у "жовтій" зоні епіднебезпеки перебувають Кіровоградська, Тернопільська та Харківська області. Ще дві області – Закарпатська та Полтавська – "помаранчеві".

Найвищий рівень захворюваності на Covid-19 у Полтавській (770 на 100 тис. населення), Миколаївській (691) та Волинській (673) областях.

Що було раніше: 16 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що із наступного тижня регіони України почнуть виходити з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • 24 листопада уряд змінив правила карантину в Україні, вони набудуть чинності 6 грудня.  
  • Із 6 грудня невакциновані громадяни не зможуть відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, кав’ярні й ресторани навіть у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки, а з 9 грудня вакцинація стане обов'язковою для працівників ще низки сфер.    

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірускарантин
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