Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шмигаль доручив Ляшку щодня оновлювати інформацію про "Омікрон"

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:56
Денис Шмигаль. фото Урядового порталу

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку щодня оновлювати інформацію про новий штам коронавірусу "Омікрон" в Україні.

Джерело: результати селекторної наради під оголовуванням Шмигаля, які наводить "Урядовий портал"

Дослівно: "Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку прем’єр-міністр дав завдання міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму".

Нагадаємо: В Росії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Наразі щодо українців, які повертаються з території РФ, і пробули там не менше семи днів протягом останніх 14 днів, діє норма обов’язкової самоізоляції протягом 14 днів. Строк самоізоляції починається з моменту перетину кордону та не може бути припинений достроково.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну

Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації

Новини 8 грудня: результати розмови Байдена та Путіна, підтримка Хорватії

Росія не дозволила Гаазі допитувати російського офіцера у справі MH17

Путін розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО

Усі новини...
коронавірус
Румунія посилила правила в'їзду для невакцинованих українців
"Омікрон" дістався до Росії
До лідерів Covid-вакцинації додалися Черкаська й Сумська області – Ляшко
Останні новини
03:45
В Англії посилюють Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"
02:45
Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі
01:48
Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”
00:49
В Індії розбився гелікоптер, серед загиблих міністр оборони
23:58
"Динамо" завершує Лігу Чемпіонів поразкою в Португалії
23:37
Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій
23:13
У Швейцарії обрали президента на 2022 рік
22:44
Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну
22:10
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
21:55
Новини економіки: Коломойський та "1+1", кінець пандемії
Усі новини...