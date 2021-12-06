Шмигаль доручив Ляшку щодня оновлювати інформацію про "Омікрон"

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку щодня оновлювати інформацію про новий штам коронавірусу "Омікрон" в Україні.

Джерело: результати селекторної наради під оголовуванням Шмигаля, які наводить "Урядовий портал"

Дослівно: "Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку прем’єр-міністр дав завдання міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму".

Нагадаємо: В Росії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Наразі щодо українців, які повертаються з території РФ, і пробули там не менше семи днів протягом останніх 14 днів, діє норма обов’язкової самоізоляції протягом 14 днів. Строк самоізоляції починається з моменту перетину кордону та не може бути припинений достроково.

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