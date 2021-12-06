"Омікрон" дістався до Росії

В Росії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Джерело: Російська служба ВВС з посиланням на Росспоживнагляд

Деталі: Повідомляється, що "омікрон" виявили у двох громадян Росії, які повернулися з ПАР.

Напередодні у відомстві повідомили, що Covid-19 виявили у 9 росіян, які прибули з Південної Африки. Їх помістили в обсерваторію.

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