Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Омікрон" дістався до Росії

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:11
Фото pixabay.com

В Росії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Джерело: Російська служба ВВС з посиланням на Росспоживнагляд

Деталі: Повідомляється, що "омікрон" виявили у двох громадян Росії, які повернулися з ПАР.

Напередодні у відомстві повідомили, що Covid-19 виявили у 9 росіян, які прибули з Південної Африки. Їх помістили в обсерваторію.

Передістоія:

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант Covid-19 – B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини Covid-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 – "Омікрон" – вища ймовірність повторного зараження людини.
  • Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.

Теми: РосіяОмікронкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи

ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"

Новини 9 грудня: нові санкції США, суд виправдав Марківа

ФОТОМіністр показав дизайн нового СІЗО у Львові: Душа просить чогось яскравого

фото, відеоУ Франції на воду спустили перший катер для охорони морських кордонів України

США запровадили санкції проти ексглави КС Тупицького з дружиною

Усі новини...
Росія
Заарештовано ще 13 російських літаків, які здійснювали рейси до Криму
Мер Полтави на каналі Мураєва заявив, що в Україні воюють США і РФ 
"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії" – сенатор США
Останні новини
22:44
"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ
22:34
Зеленський прокоментував розмову з Байденом
22:18
Новини економіки: НБУ підвищив облікову ставку, інфляція сповільнилась
22:02
Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи
21:44
УЗ не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення
21:32
ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"
21:23
"Ковідна тисяча" вакцинованим: у програмі поки беруть участь 6 банків
21:10
Новини 9 грудня: нові санкції США, суд виправдав Марківа
20:48
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
20:31
Україна в ОБСЄ запропонувала "різдвяне перемир’я" та новий обмін
Усі новини...