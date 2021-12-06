"Омікрон" дістався до Росії
Понеділок, 6 грудня 2021, 12:11
В Росії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".
Джерело: Російська служба ВВС з посиланням на Росспоживнагляд
Деталі: Повідомляється, що "омікрон" виявили у двох громадян Росії, які повернулися з ПАР.
Напередодні у відомстві повідомили, що Covid-19 виявили у 9 росіян, які прибули з Південної Африки. Їх помістили в обсерваторію.
Передістоія:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант Covid-19 – B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини Covid-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
- 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 – "Омікрон" – вища ймовірність повторного зараження людини.
- Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.