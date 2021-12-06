В ОП очікують, що до кінця року Україна вийде на 30 мільйонів щеплень від covid

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що до кінця року в Україні розраховують досягнути показника 30 млн щеплень.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Тимошенка: "Ніхто не зупинятиметься. Ми зараз розробляємо плани разом з Міністерством охорони здоров’я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися.

А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації".

Деталі: За словами Тимошенка, наразі в Україні зроблено понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн – двома. Він додав, що до кінця року в країні розраховують досягнути показника 30 млн щеплень.

Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії у країні зробили 25 559 141 щеплення, щепили 13 753 066 людей.