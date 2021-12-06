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Зеленський передав ЗСУ сотні одиниць озброєння та техніки

Понеділок, 6 грудня 2021, 21:08
усі фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський, під час участі в урочистих заходах у Харкові з нагоди Дня Збройних Сил України, повідомив про передання українській армії нового озброєння.

Джерело: виступ Зеленського з нагоди 30-річчя Збройних Сил України у Харкові

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні тут і в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. У Харкові бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т64БМ "Булат", десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1".

Деталі: 6 грудня в Одесі Військово-морським силам офіційно передадуть два патрульні катери типу Island – "Фастів" і "Суми".

Головнокомандувач збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний вручив сертифікати військовим частинам.

 
 

Нагадаємо: Зеленський 6 грудня побував на передовій та привітав військових.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗбройні силиХарків


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