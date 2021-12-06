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США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

Понеділок, 6 грудня 2021, 21:36
США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні
фото: МОК

Офіційна делегація, яка представляє владу Сполучених Штатів, не поїде на Олімпійські ігри, які відбудуться у Пекіні у лютому 2022 року.

Джерело: представник Білого Дому Дженніфер Псакі під час брифінгу, яку цитує "Голос Америки"

Пряма мова Псакі: "Адміністрація Байдена не надсилатиме ні дипломатичних представників, ні інших офіційних осіб на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року.

Але команда США та спортсмени отримають нашу повну підтримку, ми їх підтримуватимемо, самі залишаючись вдома".

Деталі: За словами Псакі, влада США прийняла це рішення через порушення прав людини, які допускає керівництво Китаю, зокрема щодо уйгурів.

Китай "у разі потреби прийме контрзаходи" на знак дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор, заявило в понеділок Міністерство закордонних справ КНР.

Нагадаємо: Квитки на змагання зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні зможуть купити лише мешканці материкового Китаю.

Теми: СШАОлімпіадаКитайспорт
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