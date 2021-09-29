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На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

Середа, 29 вересня 2021, 22:32
фото: МОК

Квитки на змагання зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні зможуть купити лише мешканці материкового Китаю.

Джерело: Міжнародний олімпійський комітет

Дослівно: "Квитки будуть продаватися виключно глядачам, які проживають на материковій частині Китаю, які відповідають вимогам заходів щодо боротьби з COVID-19".

Деталі: Також наголошується, що ці вимоги для глядачів із Китаю та деталі оформлення квитків ще розробляються.

Також у МОК зазначають, що всі невакциновані спортсмени мають пройти 21-денну ізоляцію після прибуття до Пекіна перед олімпіадою.

Довідково: XXIV зимові Олімпійські ігри пройдуть у 2022 році в Пекіні. Церемонія відкриття запланована на 4 лютого, закриття – на 20.

Нагадаємо: Сполучені Штати заявляють, що хочуть обговорити з союзниками бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні – на тлі посилення тиску щодо відмови від участі в змаганнях через питання прав людини в Китаї.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаКитайкоронавірусепідемія


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