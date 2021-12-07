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Байден поговорив із лідерами Німеччини, Італії, Франції і Британії перед відеоконференцією з Путіним

Вівторок, 7 грудня 2021, 08:36
Джо Байден, фото Білого дому - whitehouse.gov

Президент США Джо Байден перед відеоконференцією з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив ситуації на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Лідери обговорили спільну стурбованість нарощуванням російської армії на кордонах України та дедалі жорсткішою риторикою Росії. Вони закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія, особливо через "нормандський формат", є єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Вони погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі у консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, за допомогою скоординованого та всебічного підходу", - зазначили у Вашингтоні.

Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі на 7 грудня.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

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Теми: БайденПутінСШАРосіяміжнародні відносини


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