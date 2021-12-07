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Лідери 5 держав виступили за відновлення переговорів у Нормандському форматі

Вівторок, 7 грудня 2021, 01:55
Лідери 5 держав виступили за відновлення переговорів у Нормандському форматі
Зустріч в "Нормандському форматі", фото: wikipedia

Лідери держав і урядів формату "Квінт" (Німеччина, США, Франція, Італія, Великобританія) виступили за відновлення переговорів Росії з Україною у Нормандському форматі.

Джерело: заява Єлисейського палацу

Дослівно: "П’ять глав держав і урядів поділилися своїм аналізом напруженості між Росією та Україною, висловили рішучість поважати суверенітет останньої та заявили про свою прихильність діяти для підтримки миру та безпеки в Європі".

Деталі: Лідери держав нагадали про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках так званої "нормандської" групи під егідою Франції та Німеччини.

Нагадаємо: ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Також країни ЄС і НАТО підтримали оцінку адміністрації Байдена щодо того, що Росія може вторгнутися в Україну, після безпрецедентного обміну між США та союзниками розвідувальними даними — повідомляє Finacial Times.

Українська правда

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Теми: нормандський формат
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