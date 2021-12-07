Київ і 8 областей полишили "червону" зону, ще 7 – на межі

Станом на 7 грудня столиця та 12 областей перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки, ще 7 втратили ознаки "червоної" зони і незабаром можуть вийти з неї.

Джерело: МОЗ

Деталі: Наразі до жовтого рівня епіднебезпеки віднесені Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

10 областей залишаються у "червоній" зоні: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

інфографіка моЗ

Водночас ознаки "червоної" зони втратили Вінницька, Волинська, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька та Черкаська області. Якщо така динаміка збережеться, то ці області можуть полишити "червону" зону.

Полтавська і Донецька області наразі "помаранчеві".

Станом на 7 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування covid-хворих.

Що було раніше: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести 8 областей та Київ до "жовтої" зони з 7 грудня.