8 областей та Київ виходять з "червоної" зони
Понеділок, 6 грудня 2021, 14:21
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести 8 областей та Київ до "жовтої" зони з 7 грудня.
Джерело: facebook-сторінка міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова
Деталі: "Червоний" рівень карантинних обмежень вирішили скасувати в таких областях:
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Івано-Франківській;
- Луганській;
- Львівській;
- Одеській;
- Рівненській;
- Херсонській;
- місті Києві.
Нагадаємо: Із 6 грудня Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження для невакцинованих громадян. У "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки тепер заборонено відвідування закладів громадського харчування та спортзалів без наявності принаймні одного щеплення проти коронавірусу, довідки про одужання чи негативного результату ПЛР-тесту.
Передісторія:
- 6 грудня Дніпропетровська та Івано-Франківська області за показниками Міністерства охорони здоров’я втратили підстави для перебування в "червоній" зоні карантинних обмежень.
- Київ та решта п’ять областей втратили ознаки "червоного" рівня карантину ще 2 грудня.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на пресбрифінгу 6 грудня заявив, що ситуація із захворюванням на COVID-19 покращилася.
- Водночас міська влада Львова продовжила посилені карантинні обмеження до 13 грудня. Перед цим, Львівщину залишили в "червоній" зоні на прохання місцевої влади, хоча область втратила підстави для перебування в "червоному" рівні.
Денис Карловський, УП