8 областей та Київ виходять з "червоної" зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести 8 областей та Київ до "жовтої" зони з 7 грудня.

Джерело: facebook-сторінка міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова

Деталі: "Червоний" рівень карантинних обмежень вирішили скасувати в таких областях:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Івано-Франківській;

Луганській;

Львівській;

Одеській;

Рівненській;

Херсонській;

місті Києві.

Нагадаємо: Із 6 грудня Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження для невакцинованих громадян. У "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки тепер заборонено відвідування закладів громадського харчування та спортзалів без наявності принаймні одного щеплення проти коронавірусу, довідки про одужання чи негативного результату ПЛР-тесту.

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