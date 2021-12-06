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8 областей та Київ виходять з "червоної" зони

Понеділок, 6 грудня 2021, 14:21
8 областей та Київ виходять з червоної зони
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести 8 областей та Київ до "жовтої" зони з 7 грудня.

Джерело: facebook-сторінка міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова 

Деталі: "Червоний" рівень карантинних обмежень вирішили скасувати в таких областях:

  • Донецькій; 
  • Дніпропетровській; 
  • Івано-Франківській; 
  • Луганській; 
  • Львівській;
  • Одеській; 
  • Рівненській;
  • Херсонській;
  • місті Києві.

Нагадаємо: Із 6 грудня Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження для невакцинованих громадян. У "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки тепер заборонено відвідування закладів громадського харчування та спортзалів без наявності принаймні одного щеплення проти коронавірусу, довідки про одужання чи негативного результату ПЛР-тесту.

Передісторія: 

  • 6 грудня Дніпропетровська та Івано-Франківська області за показниками Міністерства охорони здоров’я втратили підстави для перебування в "червоній" зоні карантинних обмежень.
  • Київ та решта п’ять областей втратили ознаки "червоного" рівня карантину ще 2 грудня.
  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на пресбрифінгу 6 грудня заявив, що ситуація із захворюванням на COVID-19 покращилася.
  • Водночас міська влада Львова продовжила посилені карантинні обмеження до 13 грудня. Перед цим, Львівщину залишили в "червоній" зоні на прохання місцевої влади, хоча область втратила підстави для перебування в "червоному" рівні.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинкоронавіруслокдаун
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