У горах знайшли тіло туриста, який поїхав кататися на снігоході 4 грудня
Вівторок, 7 грудня 2021, 14:50
На Закарпатті у горах рятувальники знайшли тіло чоловіка, який 4 грудня зник під час катання на снігоході.
Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій
Дослівно: "7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході".
Деталі: Пошуки тривали від 4 грудня. Раніше рятувальники виявили снігоход чоловіка.
Тіло знайшли в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода.
Усього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 90 чоловік та 33 одиниці техніки, із них 55 рятувальників і 35 волонтерів.
Для обстеження території згори у повітря піднімали вертоліт МІ-8.
Нагадаємо:
- 4 грудня в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської заблукали троє чоловіків на снігоходах. Із ними налагодили зв’язок і скерували до правильного шляху.
- Двоє осіб дісталися турбази "Девур" с. Лумшори Ужгородського району, а пошуки 1 чоловіка продовжилися.
- Один із тих, кому вдалося вийти з гір, розповів, що його знайомий з'їхав на снігоході згори і у цей час різко змінилась погода. Товариші скинули рятувальникам геолокацію, аби позначити де саме загублений чоловік спустився у "яму".
- Рятувальники неодноразово закликали туристів не мандрувати у Карпати через погіршення погоди.
Українська правда