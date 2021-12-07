Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У горах знайшли тіло туриста, який поїхав кататися на снігоході 4 грудня

Вівторок, 7 грудня 2021, 14:50
фото: ДСНС

На Закарпатті у горах рятувальники знайшли тіло чоловіка, який 4 грудня зник під час катання на снігоході.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході".

Деталі: Пошуки тривали від 4 грудня. Раніше рятувальники виявили снігоход чоловіка.

Тіло знайшли в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода.

Усього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 90 чоловік та 33 одиниці техніки, із них 55 рятувальників і 35 волонтерів.

 

Для обстеження території згори у повітря піднімали вертоліт МІ-8.

 
 
 

Нагадаємо: 

  • 4 грудня в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської заблукали троє чоловіків на снігоходах. Із ними налагодили зв’язок і скерували до правильного шляху.
  • Двоє осіб дісталися турбази "Девур" с. Лумшори Ужгородського району, а пошуки 1 чоловіка продовжилися.
  • Один із тих, кому вдалося вийти з гір, розповів, що його знайомий з'їхав на снігоході згори і у цей час різко змінилась погода. Товариші скинули рятувальникам геолокацію, аби позначити де саме загублений чоловік спустився у "яму".
  • Рятувальники неодноразово закликали туристів не мандрувати у Карпати через погіршення погоди.

Українська правда
Теми: КарпатиДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ

Зеленський прокоментував розмову з Байденом

Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи

ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"

Новини 9 грудня: нові санкції США, суд виправдав Марківа

ФОТОМіністр показав дизайн нового СІЗО у Львові: Душа просить чогось яскравого

Усі новини...
Карпати
У засніжених Карпатах третю добу шукають чоловіка, що вирішив покататись на снігоході
Синоптики оголосили штормове попередження: туман і небезпека лавин
Українців закликають не ходити в гори: у Карпатах очікуються інтенсивні снігопади
Останні новини
23:55
США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак
23:17
У Франції на 1200 євро оштрафували жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці
23:01
фотоПомер Суперфан київського "Динамо"
22:44
"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ
22:34
Зеленський прокоментував розмову з Байденом
22:18
Новини економіки: НБУ підвищив облікову ставку, інфляція сповільнилась
22:02
Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи
21:44
УЗ не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення
21:32
ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"
21:23
"Ковідна тисяча" вакцинованим: у програмі поки беруть участь 6 банків
Усі новини...