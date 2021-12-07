У горах знайшли тіло туриста, який поїхав кататися на снігоході 4 грудня

На Закарпатті у горах рятувальники знайшли тіло чоловіка, який 4 грудня зник під час катання на снігоході.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході".

Деталі: Пошуки тривали від 4 грудня. Раніше рятувальники виявили снігоход чоловіка.

Тіло знайшли в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода.

Усього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 90 чоловік та 33 одиниці техніки, із них 55 рятувальників і 35 волонтерів.

Для обстеження території згори у повітря піднімали вертоліт МІ-8.

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