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У горах знайшли тіло туриста, який поїхав кататися на снігоході 4 грудня

Вівторок, 7 грудня 2021, 13:50
У горах знайшли тіло туриста, який поїхав кататися на снігоході 4 грудня
фото: ДСНС

На Закарпатті у горах рятувальники знайшли тіло чоловіка, який 4 грудня зник під час катання на снігоході.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході".

Деталі: Пошуки тривали від 4 грудня. Раніше рятувальники виявили снігоход чоловіка.

Тіло знайшли в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода.

Усього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 90 чоловік та 33 одиниці техніки, із них 55 рятувальників і 35 волонтерів.

 

Для обстеження території згори у повітря піднімали вертоліт МІ-8.

 
 
 

Нагадаємо: 

  • 4 грудня в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської заблукали троє чоловіків на снігоходах. Із ними налагодили зв’язок і скерували до правильного шляху.
  • Двоє осіб дісталися турбази "Девур" с. Лумшори Ужгородського району, а пошуки 1 чоловіка продовжилися.
  • Один із тих, кому вдалося вийти з гір, розповів, що його знайомий з'їхав на снігоході згори і у цей час різко змінилась погода. Товариші скинули рятувальникам геолокацію, аби позначити де саме загублений чоловік спустився у "яму".
  • Рятувальники неодноразово закликали туристів не мандрувати у Карпати через погіршення погоди.

Українська правда

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Теми: КарпатиДСНС
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