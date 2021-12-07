Рада не встигне прийняти "економічний паспорт" до кінця року – Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що парламент не встигне розглянути ініційований президентом законопроєкт про економічний паспорт українця до Нового року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Стефанчука

Пряма мова Стефанчука: "Чи зможемо на цій сесії – не знаю, тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроектів. Тому мені здається, що цього року – вже 100% ми не встигнемо його розглянути".

Деталі: Спікер припустив, що, можливо, на початку наступного року цей законопроєкт спробують внести до зали й "хоча б у першому читанні проголосувати".

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