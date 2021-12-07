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Рада не встигне прийняти "економічний паспорт" до кінця року – Стефанчук

Вівторок, 7 грудня 2021, 14:00
Рада не встигне прийняти економічний паспорт до кінця року – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото з сайту ВР

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що парламент не встигне розглянути ініційований президентом законопроєкт про економічний паспорт українця до Нового року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Стефанчука  

Пряма мова Стефанчука: "Чи зможемо на цій сесії – не знаю, тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроектів. Тому мені здається, що цього року – вже 100% ми не встигнемо його розглянути".

Деталі: Спікер припустив, що, можливо, на початку наступного року цей законопроєкт спробують внести до зали й "хоча б у першому читанні проголосувати".

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Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував запровадження "економічного паспорта українця" – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.
  • 6 грудня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді як невідклані два законопроєкти щодо запровадження економічного паспорта.
  • У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).
  • В оновленому законопроекті про держбюджет на 2022 рік очікується, що надходження від рентної плати становитимуть понад 71 млрд грн.
  • За даними Держстату, від початку 2019 року по жовтень 2021 року в Україні народилося 707,66 тис. осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадазаконодавствоСтефанчук
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