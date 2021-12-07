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Монастирський відреагував на масштабну ДТП і пообіцяв законопроєкти

Вівторок, 7 грудня 2021, 14:10
Монастирський відреагував на масштабну ДТП і пообіцяв законопроєкти
Фото: Нацполіція

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Монастирський не уточнив, чого саме стосуватимуться законопроєкти. У своєму зверненні він заявив, що поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів,  які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. 

Пряма мова: "Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху,  виїхав на зустрічну смугу і допустив  зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані…

Цього місяця, за моєю ініціативою, у Верховну Раду України буде внесено  законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".

Передісторія:

  • 7 грудян тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.

Українська правда

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Теми: МонастирськийДТПВерховна Рада
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