Верховний суд поставив крапку в справі вбивства водія BlaBlaCar: довічне

Верховний суд залишив у силі довічний вирок Дмитру Голубу, якого в 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.

Джерело: пресслужба Верховного суду в Facebook

Деталі: Повідомляється, що Касаційний кримінальний суд у складі ВС на засіданні 7 грудня 2021 року розглянув касаційні скарги у справі про вбивство навесні 2016 року водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова, попутниками.

Рішенням судів першої та апеляційної інстанції засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Це покарання залишене в силі Верховним судом.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 369/420/17 (провадження № 51-4424км21) оголосять 13 грудня 2021 року о 15:00.

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