Верховний суд поставив крапку в справі вбивства водія BlaBlaCar: довічне
Вівторок, 7 грудня 2021, 17:21
Верховний суд залишив у силі довічний вирок Дмитру Голубу, якого в 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.
Джерело: пресслужба Верховного суду в Facebook
Деталі: Повідомляється, що Касаційний кримінальний суд у складі ВС на засіданні 7 грудня 2021 року розглянув касаційні скарги у справі про вбивство навесні 2016 року водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова, попутниками.
Рішенням судів першої та апеляційної інстанції засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
Це покарання залишене в силі Верховним судом.
Повний текст постанови ККС ВС у справі № 369/420/17 (провадження № 51-4424км21) оголосять 13 грудня 2021 року о 15:00.
Передісторія:
- Львів'янин Позняков зник 4 квітня 2016 року дорогою до Києва. В автомобілі з ним були два попутника. ЗМІ повідомляли, що він знайшов цих людей на сервісі BlaBlaCar.
- 4 серпня 2016 року поліція в Хмельницькій області затримала колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба за підозрою у вбивстві водія з онлайн-сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова.
- Також за підозрою у цьому вбивстві був оголошений в розшук громадянин Росії Луан Кінгісепп. У березні 2019 року він загинув під час вибуху у київській квартирі, після трьох років міжнародного розшуку.
Українська правда