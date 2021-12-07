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Верховний суд поставив крапку в справі вбивства водія BlaBlaCar: довічне

Вівторок, 7 грудня 2021, 17:21
Тарас Позняков і Дмитро голуб. колаж - "Крапка"

Верховний суд залишив у силі довічний вирок Дмитру Голубу, якого в 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.

Джерело: пресслужба Верховного суду в Facebook

Деталі: Повідомляється, що Касаційний кримінальний суд у складі ВС на засіданні 7 грудня 2021 року розглянув касаційні скарги у справі про вбивство навесні 2016 року водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова, попутниками.

Рішенням судів першої та апеляційної інстанції засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Це покарання залишене в силі Верховним судом.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 369/420/17 (провадження № 51-4424км21) оголосять 13 грудня 2021 року о 15:00.

Передісторія:

  • Львів'янин Позняков зник 4 квітня 2016 року дорогою до Києва. В автомобілі з ним були два попутника. ЗМІ повідомляли, що він знайшов цих людей на сервісі BlaBlaCar.
  • 4 серпня 2016 року поліція в Хмельницькій області затримала колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба за підозрою у вбивстві водія з онлайн-сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова.
  • Також за підозрою у цьому вбивстві був оголошений в розшук громадянин Росії Луан Кінгісепп. У березні 2019 року він загинув під час вибуху у київській квартирі, після трьох років міжнародного розшуку.

Українська правда
Теми: Верховний судвбивство


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