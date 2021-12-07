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Був без маски і без паспорта: львів'янина оштрафували на 17 тисяч гривень

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:12

Галицький районний суд Львова оштрафував львів'янина на 17 000 грн за перебування у центрі Львова під час карантину без документів, що посвідчуюють особу.

Джерело: Zahid.net із посиланням на пресслужбу поліції Львівщини

Деталі: 3 листопада Павло Василишин перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола біля Оперного театру без документів, що посвідчують особу.

У суді Василишин свою провину не визнав та зпявив, що носити такі документи з собою він не зобов’язаний.

В поліції Львівщини розповіли, що до них звернувся продавець магазину електроінструментів на початку проспекту Чорновола та повідомив про конфлікт з покупцем, який відмовлявся вдягати маску.

Поліцейські склали на нього адмінматеріали за відсутність маски та через те, що у нього не було з собою документів.

Передісторія:

  • З 6 грудня на території Україні набрали чинності посилені карантинні правила.
  • Обмеження стали жорсткішими для невакцинованих – як у "жовтих", так і в "червоних" регіонах. При цьому перебуваючи на вулиці громадяни повинні мати при собі документи.

Теми: коронавірусполіція


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