Був без маски і без паспорта: львів'янина оштрафували на 17 тисяч гривень
Галицький районний суд Львова оштрафував львів'янина на 17 000 грн за перебування у центрі Львова під час карантину без документів, що посвідчуюють особу.
Джерело: Zahid.net із посиланням на пресслужбу поліції Львівщини
Деталі: 3 листопада Павло Василишин перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола біля Оперного театру без документів, що посвідчують особу.
У суді Василишин свою провину не визнав та зпявив, що носити такі документи з собою він не зобов’язаний.
В поліції Львівщини розповіли, що до них звернувся продавець магазину електроінструментів на початку проспекту Чорновола та повідомив про конфлікт з покупцем, який відмовлявся вдягати маску.
Поліцейські склали на нього адмінматеріали за відсутність маски та через те, що у нього не було з собою документів.
Передісторія:
- З 6 грудня на території Україні набрали чинності посилені карантинні правила.
- Обмеження стали жорсткішими для невакцинованих – як у "жовтих", так і в "червоних" регіонах. При цьому перебуваючи на вулиці громадяни повинні мати при собі документи.