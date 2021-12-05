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В Україні посилюють карантин

Неділя, 5 грудня 2021, 11:33
Зелений ковід-сертифікат, фото pixabay

З понеділка на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила.

Джерело: рішення уряду, МОЗ

Деталі: 24 листопада Кабмін змінив правила карантину в Україні, вони набувають чинності з початку доби 6 грудня.

Зміна правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян. Найбільше змін стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

З понеділка обмеження стають жорсткішими для невакцинованих – як у "жовтих", так і в "червоних" регіонах. При цьому перебуваючи на вулиці громадяни повинні мати при собі документи.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти Covid або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

  • брати участь у проведенні будь-яких масових заходів - культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших;
  • відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
  • користуватися послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування: барів, ресторанів, кафе тощо.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил: носіння маски та дотримання дистанції 1.5 метрів.

Термін дії "жовтого" сертифіката про перше щеплення з 6 грудня – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Крім того, бізнес має перевіряти у відвідувачів ковід-сертифікати. Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус Covid-сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим/перевіреним.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власника закладу можуть оштрафувати на суму від 34 тис. до 170 тис. гривень.

У МОЗ зазначили, що працюють над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях.

Пряма мова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка: "Жовтий сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо. Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів".

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусвакцинація


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