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Байден переніс розмову із Зеленським, але ще раз поговорив із європейськими лідерами

Вівторок, 7 грудня 2021, 22:24
фото: ОП

Президент США Джо Байден переніс заплановану телефонну розмову із главою держави Володимиром Зеленським після відеоконференції із російським колегою Володимиром Путіним, але поспілкувався з лідерами європейських країн.

Джерело: американський журналіст та кореспондент BuzzFeed News Кристофер Міллер у Twitter, Axios з посиланням на брифінг національного радника з питань безпеки США Джейка Саллівана

Деталі: Зазначається, що після розмови із Путіним Байден знову поспілкувався із главами Франції, Німеччини, Італії та Британії.

Розмову із Зеленським Байден переніс на четвер, 9 грудня.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у форматі відеоконференції, вона тривала дві години і п’ять хвилин. Очікувалось, що ключовою темою розмови буде Україна.
  • Розмова почалася близько 17:00 за київським часом. Згідно з повідомленнями обох сторін, ключовою її темою мала бути Україна. Комюніке за підсумками зустрічі ще не оприлюднені. 
  • Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії. У Кремлі заявляли, що розмова президентів США та РФ буде робочою, і від неї не варто чекати проривів. 

Теми: БайденЗеленський


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