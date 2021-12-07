Байден переніс розмову із Зеленським, але ще раз поговорив із європейськими лідерами

Президент США Джо Байден переніс заплановану телефонну розмову із главою держави Володимиром Зеленським після відеоконференції із російським колегою Володимиром Путіним, але поспілкувався з лідерами європейських країн.

Джерело: американський журналіст та кореспондент BuzzFeed News Кристофер Міллер у Twitter, Axios з посиланням на брифінг національного радника з питань безпеки США Джейка Саллівана

Деталі: Зазначається, що після розмови із Путіним Байден знову поспілкувався із главами Франції, Німеччини, Італії та Британії.

Розмову із Зеленським Байден переніс на четвер, 9 грудня.

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