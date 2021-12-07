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США не розглядає питання про евакуацію своїх людей з України – посольство

Вівторок, 7 грудня 2021, 22:03
США не розглядає питання про евакуацію своїх людей з України – посольство
фото: голос україни

Посольство США в Україні повідомило, що Штати не розглядають питання про евакуацію персоналу або американських громадян з України.

Джерело: коментар посольства, наданий "Українській правді"

Дослівно: "Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.

Ми проводимо звичайне планування на випадок надзвичайних ситуацій, як завжди, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою".

Передісторія: Раніше видання CNN повідомляло, що влада США вивчає можливість та способи евакуації американських громадян з України на випадок "непередбачених обставин" на тлі загрози нападу Росії.

Українська правда
Теми: СШАУкраїна
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