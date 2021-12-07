США вивчають варіанти евакуації своїх громадян з України – CNN
Влада США вивчає можливість та способи евакуації американських громадян з України на випадок "непередбачених обставин" на тлі загрози нападу Росії.
Джерело: CNN з посиланням на 6 співрозмовників
Деталі: Зазначається, що плануванням дій на випадок "непередбачуваних обставин" керує Пентагон.
Офіційні особи США підкреслили, що досі неясно, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення, хоча він нагромадив достатньо сил, обладнання та запасів біля кордонів України, щоб у найкоротші терміни рушити в атаку.
Джерела наголосили, що зараз адміністрація не бачить необхідності в евакуації. Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення ситуації з безпекою, додали кілька офіційних осіб, які брали участь у плануванні.
Декілька людей відзначили, що шквал планування пішов за масовою евакуацією США з Афганістану, яку законодавці розкритикували як погано сплановану після того, як з'явилися зображення хаосу в аеропорті Кабула.
Upd. Пізніше посольство США в Україні повідомило, що Штати не розглядають питання про евакуацію персоналу або американських громадян з України.
Нагадаємо:
- ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
- Також країни ЄС і НАТО підтримали оцінку адміністрації Байдена щодо того, що Росія може вторгнутися в Україну, після безпрецедентного обміну між США та союзниками розвідувальними даними — повідомляє Finacial Times.
- Увечері 7 грудня президенти США Джо Байден і РФ Володимир Путін почали зустріч у форматі відеоконференції.
- Байден поспілкується з президентом Володимиром Зеленським вже після розмови із Путіним.