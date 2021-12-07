Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" примудрився втратити перемогу в останні секунди і залишає єврокубки

Вівторок, 7 грудня 2021, 22:59
Ліга Чемпіонів: Шахтар примудрився втратити перемогу в останні секунди і залишає єврокубки
фото з соцмереж "гірників"

У завершальному турі групового турніру Ліги Чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв унічию 1:1 з молдовським "Шерифом".

Джерело: трансляція матчу 7 грудня на НСК "Олімпійський" у Києві

Деталі: У перші 45-ть хвилин "Шахтар" мав повну перевагу з купою моментів біля воріт "Шерифа". На 24-й хвилині після удару Манора Соломона м'яч полетів у штангу воріт. Ще кілька ударів від Соломона були повз ворота. У "Шерифа" був один удар у бік воріт "гірників".

На 42-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Після пасу від Сергія Кривцова Фернандо ударом у кут воріт пробив голкіпера "Шерифа" - 1:0. За хвилину удар Додо приймає на себе поперечка воріт гостей.

Другий тайм нічого не змінив. "Шахтар" знову мав перевагу хоча і не з такою кількістю моментів біля воріт молдовської команди. На 57-й хвилині Михайло Мудрик забіг у карний майданчик і пробив прямо у воротаря "Шерифа". Ще пару ударів завдавав Тете з вигідної позиції, але повз ворота. Гравці "Шерифа" перший удар у площину воріт завдали лише на 67-й хвилині - прямо в руки Андрію П'ятову.

В останні хвилини "Шериф" притиснув "Шахтар" до власних воріт. Вже в доданий арбітром час Мудрик вибіг сам на сам з воротарем, але пробив прямо у руки голкіперу "Шахтаря", хоча міг ставити крапку в цій грі. А в наступній атаці "Шериф" зрівняв рахунок. Після серії рикошетів у карному майданчику Бобан Ніколов ударом з метрів шести пробив Олексія Шевчкенка, який у воротах змінив П`ятова на останні сім хвилин - 1:1. До закінчення гри залишалося 15-ть секунд.

"Шахтар" залишає єврокубки, набравши у своїй групі лише два очки очки і посівши останнє місце. У плей-офф Ліги Чемпіонів пробилися мадридський "Реал", в якого 15-ть пунктів та міланський "Інтер" - 10 очок. "Шериф" набрав сім очок і буде грати у плей-офф Ліги Європи.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: