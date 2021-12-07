Ліга Чемпіонів: "Шахтар" примудрився втратити перемогу в останні секунди і залишає єврокубки

У завершальному турі групового турніру Ліги Чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв унічию 1:1 з молдовським "Шерифом".

Джерело: трансляція матчу 7 грудня на НСК "Олімпійський" у Києві

Деталі: У перші 45-ть хвилин "Шахтар" мав повну перевагу з купою моментів біля воріт "Шерифа". На 24-й хвилині після удару Манора Соломона м'яч полетів у штангу воріт. Ще кілька ударів від Соломона були повз ворота. У "Шерифа" був один удар у бік воріт "гірників".

На 42-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Після пасу від Сергія Кривцова Фернандо ударом у кут воріт пробив голкіпера "Шерифа" - 1:0. За хвилину удар Додо приймає на себе поперечка воріт гостей.

Другий тайм нічого не змінив. "Шахтар" знову мав перевагу хоча і не з такою кількістю моментів біля воріт молдовської команди. На 57-й хвилині Михайло Мудрик забіг у карний майданчик і пробив прямо у воротаря "Шерифа". Ще пару ударів завдавав Тете з вигідної позиції, але повз ворота. Гравці "Шерифа" перший удар у площину воріт завдали лише на 67-й хвилині - прямо в руки Андрію П'ятову.

В останні хвилини "Шериф" притиснув "Шахтар" до власних воріт. Вже в доданий арбітром час Мудрик вибіг сам на сам з воротарем, але пробив прямо у руки голкіперу "Шахтаря", хоча міг ставити крапку в цій грі. А в наступній атаці "Шериф" зрівняв рахунок. Після серії рикошетів у карному майданчику Бобан Ніколов ударом з метрів шести пробив Олексія Шевчкенка, який у воротах змінив П`ятова на останні сім хвилин - 1:1. До закінчення гри залишалося 15-ть секунд.

"Шахтар" залишає єврокубки, набравши у своїй групі лише два очки очки і посівши останнє місце. У плей-офф Ліги Чемпіонів пробилися мадридський "Реал", в якого 15-ть пунктів та міланський "Інтер" - 10 очок. "Шериф" набрав сім очок і буде грати у плей-офф Ліги Європи.