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Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Середа, 8 грудня 2021, 01:55
Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні
NOEL CELIS/AFP via Getty Images

Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту лютневих Олімпійських ігор у Пекіні, Британія розглядає можливість бойкоту.

Джерело: прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, якого цитує Reuters, The Telegraph, Augsburger Allgemeine з посиланням на віцепрезидентку Європарламенту Ніколу Бір

Деталі: Моррісон сказав, що австралійські посадовці не поїдуть до Китаю на ці Ігри.

Водночас, дипломатичний бойкот не вплине на участь в Іграх, як очікується, 40 австралійських спортсменів.

Моррісон сказав, що рішення ухвалили через боротьбу Австралії за відновлення дипломатичних каналів з Китаєм для обговорення імовірних порушень прав людини в Сіньцзяні та дій Пекіна щодо уповільнення та блокування імпорту австралійських товарів.

Reuters пише, це рішення Канберри ризикує ще більше загострити відносини Австралії з Китаєм, її найбільшим торговим партнером, які зіпсувалися після того, як Канберра заборонила Huawei Technologies мережу 5G у 2018 році та зажадала незалежного розслідування походження COVID-19. Своєю чергою Пекін запровадив мита на кілька австралійських товарів, включаючи вугілля, яловичину, ячмінь та вино.

Зазначається, що офіційні особи уряду Австралії не можуть розмовляти зі своїми колегами протягом кількох місяців, натомість спілкування здійснюється через дипломатів.

Оновлено: Крім того, як повідомив The Telegraph, наразі Британія розглядає питання щодо обмеженої урядової присутності на Олімпіаді. Один з варіантів, що розглядається міністрами, полягає в тому, щоб пропустити Ігри, але щоб була присутня Керолайн Вілсон, посол Великобританії в Китаї. Однак, повна заборона на міністерське та дипломатичне представництво на Іграх все ще можлива.

Представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив, що Британія ще не вирішила, чи будуть представники уряду присутні на Іграх.

Віцепрезидентка Європарламенту Нікола Бір висловилася  за повний бойкот Ігор.  За її словами, ЄС повинен виступати за дотримання прав людини.

Що передувало:

  • 6 грудня Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через злочини щодо прав людини в Китаї.
  • Китай заявив, що США "заплатять ціну" за своє рішення, і попередив про "рішучі контрзаходи" у відповідь.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайОлімпіадаАвстралія
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