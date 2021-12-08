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Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО

Середа, 8 грудня 2021, 08:39
Онлайн-зустріч Байдена й Путіна, фото з Twitter The White House

Президент РФ Володимир Путін під час відеоконференції зі своїм американським колегою Джо Байденом отримав відмову у відповідь на свою вимогу про гарантії невступу України до Північно-Атлантичного альянсу.

Про це заявив безпековий радник президента Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі по завершенню переговорів, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Кремль офіційно визнав, що на переговорах з американським колегою Путін знову висунув вимогу не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, наголосивши саме на українському питанні. У Кремлі не уточнили, яку відповідь надав Байден.

Джейк Салліван, зі свого боку, заявив, що так само не хоче розкривати деталі висловлювань російської сторони, щоби зберегти можливість подальших відвертих розмов.

"Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов’язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким (я яким геополітичним блоком – ЄП) їм асоціюватися", - наголосив безпековий радник Байдена.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.

Читайте також: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

Дивіться: "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики

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Теми: БайденПутінНАТОУкраїнаСША


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