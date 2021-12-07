Путін сказав Байдену, що це НАТО "намагається освоїти українські території" – Кремль

Президент Росії Володимир Путін повідомив свого американського колегу Джо Байдена, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "Переважне місце у розмові зайняла проблематика, пов'язана із внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання. Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу.

Джозеф Байден, зі свого боку, акцентував нібито "загрозливий" характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації.

Володимир Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших рубежів. Тому Росія серйозно зацікавлена ​​у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь".

Деталі: Співрозмовники також, як стверджує Кремль, обговорили Другу світову війну, боротьбу з кіберзлочинністю, іранську ядерну програму та "двосторонню проблематику".

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