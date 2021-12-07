Путін сказав Байдену, що це НАТО "намагається освоїти українські території" – Кремль
Президент Росії Володимир Путін повідомив свого американського колегу Джо Байдена, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
Джерело: сайт Кремля
Дослівно: "Переважне місце у розмові зайняла проблематика, пов'язана із внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання. Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу.
Джозеф Байден, зі свого боку, акцентував нібито "загрозливий" характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації.
Володимир Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших рубежів. Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь".
Деталі: Співрозмовники також, як стверджує Кремль, обговорили Другу світову війну, боротьбу з кіберзлочинністю, іранську ядерну програму та "двосторонню проблематику".
Передісторія:
- Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у форматі відеоконференції, вона тривала дві години і п’ять хвилин. Очікувалось, що ключовою темою розмови буде Україна.
- Розмова почалася близько 17:00 за київським часом. Згідно з повідомленнями обох сторін, ключовою її темою мала бути Україна. Комюніке за підсумками зустрічі ще не оприлюднені.
- Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.
- Байден планував поговорити із Зеленським після розмови з російським президентом, але переніс дзвінок – однак ще раз поспілкувався із європейськими лідерами.