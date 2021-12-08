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Ляшко назвав лідерів вакцинації проти Covid в Україні

Середа, 8 грудня 2021, 10:24
Віктор Ляшко, фото з Facebook МОЗ

У Києві повністю вакциновані проти Covid-19 уже 65% киян, у Київській області обидва щеплення отримали майже 49% дорослих жителів, а в решті регіонів менше половини дорослих зробили бодай одне щеплення. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 грудня 

Пряма мова: "На сьогодні вже три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%.

Уже наблизились до цього показника Дніпропетровська область – 49% та Черкаська область – 47%.

50%-ву позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. До цього показника наближається Київська область – майже 49%".

Теми: вакцинаціякоронавірусКиївКиївська областьЛяшко Віктор


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